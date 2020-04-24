Москва, , 11:29 — REGNUM Поступление в наркологические клиники в период самоизоляции не увеличилось. Нельзя сказать, что люди стали больше злоупотреблять алкоголем, заявил 24 апреля главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

За три дня до объявления режима самоизоляции Московский центр наркологии принял примерно 200−270 человек, столько же поступило и в последние три дня, сказал он. Брюн отметил «лёгкое снижение обращаемости», пояснив, что госпитализацию проводят в неотложных случаях, когда людей привозят с психозами и тяжёлыми осложнениями на фоне приёма спиртного.

«Увеличения нет. Подтвердить, что люди стали больше пить, не можем», — сказал главный нарколог «Интерфаксу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Брюн предупредил, что употребление алкогольных напитков никак не защищает организм от коронавирусной инфекции, а напротив, ослабляет его.

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