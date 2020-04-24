Барнаул, , 11:21 — REGNUM Переход российских регионов на цифровые прокуса корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Нужно понимать, что введение QR-кодов означает ужесточение ограничительных мер. Это еще больше нарушит права граждан на свободное перемещение. Вместе с тем такая мера вполне доказала свою эффективность, в чём можно убедиться на примере Китая. Подобные методы используются и в западноевропейских странах. Совершенно ясно, что решение о введении цифровых пропусков обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки на определенных территориях и опасениями относительно дальнейшего неконтролируемого распространения инфекции.

Это может быть связано с низкой дисциплиной населения, массово отказывающегося самоизолироваться. В то же время пока трудно определить результативность тех или иных мер. Многие страны идут своим путем, воздерживаясь от такого рода ограничений. Яркий пример этому Швеция, где ограничения незначительны и носят рекомендательный характер. Что касается России, очевидно, что страна в этом плане движется по проторенному пути Китая и стран Евросоюза».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно информации пресс-службы Минкомсвязи России, власти 21 региона России подали заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Речь идёт о формировании через портал госуслуг списков сотрудников для выдачи им постоянных цифровых пропусков в виде QR-кодов. На следующей неделе их внедрение начнут в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

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