Казань, , 11:27 — REGNUM В Татарии на 24 апреля лабораторно подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов составило 426 человек с момента начала наблюдения.

По данным республиканского оперативного штаба, десять пациентов госпитализированы, четверо — на дому, у них легкая или бессимптомная форма заражения. 13 случаев у контактных лиц, один человек заразился за рубежом.

Инфицированные по возрасту: от 18 до 30 лет — один пациент, от 30 до 50 лет — шесть человек, три случаев заражения SARS-CoV-2 — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — один человек, от 70 до 80 лет — два человека, от 80 до 90 лет — один пациент.

Подтвердились положительные результаты: в Казани — восемь человек, в Дрожжановском районе — трое, по одному — в Буинском, Лаишевском районах и Екатеринбурге (один из зараженных имеет прописку в Екатеринбурге).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Татарии лабораторно подтвердились 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов составило 412 человек с момента начала наблюдения.

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