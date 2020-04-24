Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Азовский район вышел в лидеры по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди муниципальных районов Ростовской области, передаёт ИА REGNUM 24 апреля.

Согласно карте распространения коронавируса в регионе, в Азовском районе выявлено 22 случая заражения SARS-CoV-2, в Аксайском районе — 18, в Белокалитвинском — 17.

ИА REGNUM напоминает, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 533 человек. Лидерами по количеству подтверждённых случаев инфицирования среди городских округов были Ростов-на-Дону, Батайск и Донецк.

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