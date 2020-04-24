Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 24 апреля подтвердили 470 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 5118 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области подтвердили 94 новых случая, в Самарской области — 44, в Чувашии — 43, в Мордовии — 39, в Кировской области — 36, в Башкирии — 33, в Пермском крае — 31, в Марий Эл — 29, в Оренбургской области — 28, в Ульяновской области — 25, в Пензенской области — 21, в Удмуртии — 17, в Саратовской области — 16, в Татарии — 14.

С учетом новых данных общее число выявленных в Нижегородской области заражений составило 1096 случаев, в Башкирии — 455, в Татарии — 426, в Мордовии — 424, в Марий Эл — 377, в Чувашии — 348, в Пермском крае — 318, в Оренбургской области — 305, в Кировской области — 276, в Ульяновской области — 253, в Саратовской области — 245, в Пензенской области — 232, в Самарской области — 185, в Удмуртии — 178.

Выписаны после полного выздоровления 438 человек в Поволжье, 51 человек скончался от хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 24 апреля подтверждено 68 622 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 5849 новых случаев заражения. 5568 человек полностью выздоровели, 615 человек скончались.

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