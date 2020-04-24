Сеул, , 16:00 — REGNUM Со следующей недели гражданам Южной Кореи будет предоставлена возможность еженедельно покупать по три защитные маски по государственной цене. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министр страны Чон Сэ Гюна.

Известно, что данное заявление было сделано 24 апреля в ходе межведомственного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что с ростом экономической активности гражданам страны понадобится больше масок.

Премьер-министр Южной Кореи также добавил, что в связи с годовщиной начала Корейской войны правительство решило отправить в общей сложности 1 млн масок иностранным ветеранам, принимавших участие в войне.

Напомним, что ранее власти страны ввели систему распределения масок, согласно которой южнокорейцы и зарегистрированные в стране иностранцы могут купить две маски в определенный день недели по удостоверению личности.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 708.