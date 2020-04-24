Москва, 24 апреля 2020, 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в России подтвердилось заражение коронавирусом 5849 человек. Об этом 24 апреля сообщил московский оперштаб.
Новые случаи произошли 82 регионах. Умерло 60 человек с коронавирусом, выздоровело 677 человек.
Наибольшее число заражений произошло в Москве — 2957. Далее следуют Подмосковье — 611, Петербург — 253, Дагестан — 113, Нижегородская область — 94, Краснодарский край — 84, Ростовская область — 64, Калужская область — 61, Мурманская область — 60.
Всего в России зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом. Скончались 615 человек. Полностью выздоровели — 5568.