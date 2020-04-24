Москва, , 10:47 — REGNUM Из-за отмены заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников решение относительно грантов для победителей будет рассмотрено мэрией Москвы в особом порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в департаменте образования Москвы.

Напомним, что 17 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о решении отменить заключительный этап ВсОШ по причине распространения коронавируса в России. В Москве ежегодно финалистов этого конкурса награждали грантами. Так, в 2018/2019 учебном году победители получили по 500 тыс. рублей, призёры — 300 тыс. рублей, участники — 100 тыс. рублей. Однако в это раз решение столичными властями будет принято только после того, как Министерство просвещения РФ опубликует официальные документы относительно финального этапа олимпиады.

«Москва уделяет большое внимание развитию талантов школьников и осуществляет грантовую поддержку школьников Москвы, достигших успехов, в частности, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиадах. Указанные гранты регулируются соответствующими Указами Мэра Москвы и объявляются по окончании олимпиадного сезона. Решения о грантах по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников будут рассматриваться после принятия официальных документов организатором олимпиады — Министерством просвещения Российской Федерации», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье призёры школьных олимпиад получат деньги за каждый диплом