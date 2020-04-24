Москва, , 10:59 — REGNUM Ради того, чтобы не подвергать детей опасности заразиться коронавирусом, в России следует организовать дистанционные приёмные комиссии, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы, общественно-профессиональное сообщество, говорим о том, что сейчас, в период распространения коронавируса, можно было бы пойти на какие-то послабления с промежуточными проверочными работами, в том числе и с ЕГЭ, — сказал Володарский. — Мы настояли на своём, и Министерство просвещения нас услышало и пошло нам навстречу и перенесло всероссийские проверочные работы на следующий учебный год. Это уже хорошо. Что касается ЕГЭ, то его сейчас надо отменять, потому что, судя по заявлениям вирусологов, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придётся на середину и конец мая. А это значит, что количество заразившихся резко не упадёт. По мнению вирусологов, мы, скорее всего, выйдем на какую-то более-менее положительную цифру по борьбе с коронавирусом где-то к концу лета».

А это означает, как подчеркнул Володарский, что июнь и июль месяцы — это всё-таки высокий уровень заразившихся коронавирусом, и нельзя подвергать опасности детей.

«Может быть, сами дети и не заболеют, но они могут быть носителями — они принесут коронавирус своим родителям, дедушкам, бабушкам и так далее. Ну и понятно, что никто из родителей в здравом уме не отправит ребенка 8−9 числа на ОГЭ или ЕГЭ, — объяснил эксперт. — Что мы предлагаем? Мы предлагаем дать возможность поступать в вузы с оценками аттестата зрелости. То есть устраивать конкурс аттестатов зрелости. И второе — организовать дистанционные приёмные комиссии. Министр образования и науки сказал, что их можно создать. Дело сегодня только за Кравцовым, потому что Кравцов все предыдущие годы был явным сторонником и борцом за ужесточение ЕГЭ. И сегодня он не слышит общество».

Володарский призвал не забывать, что Минпросвещения — это в первую очередь не про контроль и надзор, а про воспитание и образование.

Напомним, ранее академик РАО и профессор НИУ ВШЭ Виктор Болотов в интервью изданию «Мел» обозначил три возможных варианта с ЕГЭ в 2020 году. Первый заключается в том, чтобы ничего не менять и перенести экзамен на июль — август. Второй — альтернативная схема проведения ЕГЭ, то есть дома, через компьютер. Третий вариант — отказ от экзамена с высокими ставками и замена предыдущими исследованиями. Вместе с тем Болотов оказался категорически против отмены ЕГЭ как такового, так как, по его мнению, пока этот экзамен заменить нечем: «Не слышу ни одного конструктивного разговора по этому поводу, и в мире тоже. Во многих странах национальные экзамены обсуждают каждый год, но альтернативы пока никто не придумал».