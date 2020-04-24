Стокгольм, , 11:17 — REGNUM После того, как здоровым постояльцам в двух домах престарелых в Стокгольме было разрешено проверить себя на коронавирус, оказалось, что около трети пожилых людей, у которых не было никаких симптомов, были инфицированы. Ранее поступали сообщения о катастрофическом распространении инфекции в домах престарелых на всей территории Швеции. Теперь выяснилось, что и, казалось бы, здоровые старики тоже подхватили коварный вирус. Об этом 24 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы видим, что в домах престарелых существует большая группа постояльцев, которые, очевидно, являются носителями нового коронавируса, и мы считаем, что это чрезвычайно важная информация для всех, кто там живет, и тех, кто работает с пациентами в домах престарелых», — говорит Стефан Амер, глава организации Familjeläkarna.

Сама организация Familjeläkarna несет ответственность за предоставление медицинского обслуживания в почти 200 домах престарелых в Стокгольме.

Таким образом, именно представители этой организации проводили тестирование на обнаружении инфекции. В двух домах тесты были проведены для всех пожилых людей, даже бессимптомных постояльцев. Всего было протестировано 54 пожилых человека без явного проявления болезни, и у 20 из них был обнаружен вирус.