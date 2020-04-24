Петропавловск-Камчатский, , 10:52 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов подписал распоряжение, обязывающее всех жителей региона носить защитные маски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Маски предписано носить во всех без исключения общественных местах, включая морской порт, аэропорты, автовокзалы, торговые центры и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во всех магазинах и торговых центрах Камчатки появились в продаже защитные маски. Врио губернатора Владимир Солодов поблагодарил предпринимателей за то, что они приобрели необходимый товар за свой счёт. Стоимость одной разовой маски 29 рублей.

Количество зараженных коронавирусом на Камчатке 24 апреля выросло до 84 человек.