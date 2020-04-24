Стокгольм, , 11:57 — REGNUM В Швеции многие сотрудники полиции подвергаются риску заражения коронавирусной инфекцией при контакте с лицами, подозреваемыми в совершении преступлений. На сегодняшний день от сотрудников шведской полиции поступило более 200 сообщений об инцидентах, связанных с риском заражения. Подчеркивается, что лица, проявляющие агрессивное поведение по отношению к стражам правопорядка, намеренно сообщают полицейским, что они заражены коронавирусом. Об этом 24 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Все полицейские, которые подвергаются угрозам или производственной травме, заключающейся в инфицировании коронавирусом, могут сообщить об этом во внутренней службу полиции. Так, весной этого года, таких обращений уже насчитывается 200 штук.

«Основная часть касается инцидентов с сотрудниками полиции внешней службы (патрулирующих улицы городов), которые напрямую контактируют с людьми, утверждающими, что они заражены. Это также касается … проведения допросов и содержания под стражей», — заявил Патрик Даниэльссон, директор службы безопасности полиции Швеции.