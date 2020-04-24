Балтимор, США, , 10:27 — REGNUM Стратегическая игра XCOM 2 станет временной бесплатной на PC и Xbox One. Об этом сообщалось 23 апреля на сайте издательства 2K Games.

Версия игры для Xbox One будет бесплатно доступна до 29 апреля 2020 года. PC-версия — до 30 апреля.

Напомним, XCOM 2 — это пошаговая стратегия о противостоянии людей и инопланетных захватчиков. В ней геймер пытается узнать о секретных планах пришельцев и помешать их реализации.

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