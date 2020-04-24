Стокгольм, , 11:26 — REGNUM В конце марта этого года, во время самого разгара пандемии коронавируса, в Швеции появились новые рекомендации по расстановки приоритетов среди пациентов при их лечении от COVID-19 в палатах интенсивной терапии. С тех пор в столичном регионе Швеции доля больных в возрасте старше 70 лет с данным диагнозом сократилась более чем вдвое. 23 апреля журналисты шведского издания SVT Nyheter пообщались с врачами.

На ежедневных пресс-конференциях представителями Агентства общественного здравоохранения подчеркивается, что в настоящее время свободные места в палатах интенсивной терапии есть. Но в то же время возникает тревога из-за того, что приоритеты при отборе пациентов в реанимацию стали более узкими и все большему количеству пожилых людей, скорее всего, отказывается в лечении в реанимации.

Сначала медикам пришли инструкции из Стокгольма о том, что интенсивную терапию не следует назначать больным пациентам с одним или несколькими серьезными системными заболеваниями старше 40. В новые принципы руководства для медиков при лечении пациентов с COVID-19 также включен верхний возрастной предел — 80 лет.

Трудно понять, насколько эти руководящие принципы применяются медиками, которые все-таки давали клятву спасать жизни всем пациентам. Тем не менее, отмечают журналисты, если посмотреть в Шведский регистр интенсивной терапии (SIR), то можно получить возрастные статистические данные о пациентах, перенесших интенсивную терапию в Швеции. Если сравнить мартовские цифры с апрельскими, то выясняется, что доля случаев интенсивной терапии для пациентов старше 70 лет снизилась с 28% (от всех возрастных групп пациентов) до 19%, что является почти двукратным сокращением.