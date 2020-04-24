Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Лишь немногие мировые СМИ упустили тот факт, что Швеция идет своим путем, когда дело доходит до борьбы с пандемией коронавируса. В Швеции не введен жесткий карантин, открыты пабы и рестораны, а шведские медики тестируют стратегию достижения так называемого «стадного иммунитета». Об этом 22 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Репутация Швеции, или бренд, считается важной составляющей для жителей страны, когда речь заходит о международных отношениях и торговле. Шведскому институту, куда теперь стекаются данные о том, что сказано и написано о Швеции и коронавирусе в мировых СМИ, даже поручили следить за тем, как Швеция воспринимается как страна на мировой арене.

Учреждение активизировало свою работу и каждую неделю выпускает новый отчет о том, как иностранные СМИ сообщают о Швеции в контексте коронавируса.

«Про Швецию теперь гораздо больше репортажей, чем обычно», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Шведского института.