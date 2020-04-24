Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Подавляющее большинство взрослых жителей США (92%) заявили в конце марта, что они довольно или очень внимательно следят за новостями о пандемии, которая доминировала в средствах массовой информации в течение нескольких недель. Но в пределах этой большой доли обнаруживаются некоторые заметные различия по возрасту — особенно среди тех, кто наиболее внимательно следит за новостями. Об этом сообщает Pew Research Center на основании данных собственного исследования.

Эти различия наиболее ярко выражены между самыми молодыми и самыми старыми гражданами. Более двух третей людей в возрасте 65 лет и старше заявили, что очень внимательно следят за новостями о пандемии. На другом конце спектра — граждане в возрасте от 18 до 29 лет, из которых 42% заявили, что уделяют много внимания новостям о коронавирусе. Люди в возрасте от 30 до 64 находятся между ними.

Кроме того, эти различия сохраняются с течением времени. Несмотря на то, что внимание общественности к новостям о вспышке коронавируса росло с первой половины по вторую половину марта, этот рост не происходил одинаково во всех возрастных группах, а внимание самой молодой когорты оставалось позади других.

Жителей США спросили, насколько внимательно они следят за новостями о коронавирусе, дважды: сначала в опросе, проведенном 10−16 марта 2020 года среди 8 914 человек, а затем в опросе 19−24 марта среди 11 537 участников. В этот короткий промежуток времени, когда случаи заболевания и смертельных исходов в США быстро нарастали, общее внимание к новостям о вспышке оставалось чрезвычайно высоким. И тем не менее, некоторые возрастные группы активизировали свое внимание, а другие — нет.

Доля тех, кто в возрасте от 30 до 49 лет и от 50 до 64 лет очень внимательно следил за новостями, выросла примерно на 10 процентных пунктов. С другой стороны, доля тех, кто в возрасте 18−29 и 65 лет и старше очень внимательно следил за новостями о коронавирусе, практически не изменилась.

С середины до конца марта процент людей, следящих за новостями о коронавирусе, очень сильно вырос среди групп среднего возраста, в то время как самые молодые взрослые оставались наименее вовлеченными.