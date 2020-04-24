Кейптаун, , 10:21 — REGNUM В Трибунал по конкуренции ЮАР подали иск на одну из крупнейших аптечных сетей страны, в которой во время пандемии цены на медицинские маски были повышены на 261%. Об этом передает ВВС Africa.

Иск был подан Государственной комиссией по конкуренции, которая расследовала деятельность Dis-Chem Pharmacies Limited после жалоб потребителей.

«Люди, которые продают эти важные продукты, должны понимать, что сейчас они буквально спасают жизни», — заявил комиссар по конкуренции Тембинкоси Бонакеле.

«Они не должны быть эксплуататорами и использовать преимущество ограниченных в средствах потребителей в самое худшее время в нашей истории. Мы не пожалеем усилий для защиты потребителей», — добавил он.

В комиссии привели пример того, как цена 50 хирургических масок для лица была повышена с 43,47 рандов (без НДС) (2,28 долларов США) в феврале до 156,96 рандов (8,2 долларов США) в марте.

Представители аптечной сети не дали комментариев по ситуации, отмечают репортеры.