Оренбург, 24 апреля 2020, 10:19 — REGNUM В Оренбургской области после введения режима самоизоляции еженедельно объем мусора увеличивается на 10−12%, сообщает минприроды региона.
Глава ведомства Александр Самбурский потребовал усилить контроль за санитарным состоянием населенных пунктов и до 15 мая привести территории муниципальных образований в надлежащее состояние.
Даны поручения регулярно проводить обслуживание и ремонт контейнерных площадок и контейнеров, контролировать исполнение всех финансовых обязательств. Во избежание социального напряжения регоператору (ООО «Природа») поручено обеспечить контроль за качеством и своевременностью оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.