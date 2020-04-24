24 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Состоялся первый брифинг для журналистов врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Отвечая на вопрос об экологии Архангельска, которая его «уже возмущает», Цыбульский загадочно упомянул «вопросы, связанные с Северной Двиной и определенными вещами, которые с советских времен еще нам достались, локальный, но достаточно важный, экологический вопрос».

Владимир Станулевич, , 10:17 — REGNUM Состоялся первый брифинг для журналистов врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Отвечая на вопрос об экологии Архангельска, которая его «уже возмущает», Цыбульский загадочно упомянул «вопросы, связанные с Северной Двиной и определенными вещами, которые с советских времен еще нам достались, локальный, но достаточно важный, экологический вопрос». Не получив расспросов, что это за проблема «с Северной Двиной», врио губернатора перешел к другим темам. Плюс не сказал о хорошем экологическом деле, которое недавно начала архангельская власть. И это не забывчивость, а учет странностей местного экологического сознания.

Красавица Северная Двина — десятилетия в нее льются хозфекальные стоки с половины Архангельска. Власть и экологическая общественность молчат Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Первая тема, судя по всему, — слив хозфекальной канализации Архангельска без очистки в Северную Двину. Вторая — рекультивация крупнейшей в области свалки в Архангельске на Окружном шоссе. А странность сознания — в многолетнем взаимном молчании по этим темам экологической общественности и власти. На фоне общего молчания Цыбульский выглядел экоактивистом №1 — отверг Шиес, молча разбирался со свалкой, первым обозначил, что с Двиной поступаем нехорошо.

Александр Цыбульский Kremlin.ru

По сведениям бывшего руководителя Росприроднадзора по Архангельской области Анатолия Миняева, в 1992 году на лабораторном контроле у него находилось 270 очистных сооружений, сейчас действуют только 60. Разрушились очистные сооружения на островах дельты Двины, Левом берегу, на Кегострове, Бобровском рейде и так далее. Все как есть льетсяв реку, из которой чуть ниже по течению другие жители берут для себя воду.

В Архангельске подобное объясняется не разрушенными сетями и очистными сооружениями, а многолетним нежеланием мэрии тратиться на очистку стоков. С застройщиков берутся деньги за подключение к хозфекальной канализации Водоканала, но дальше значительная часть стоков идет прямо в Северную Двину. Слив как минимум в трех местах — у железнодорожного моста, другой метров в 500 выше по течению городского пляжа, а третий — в приток реки Кузнечихи — Юрас. А оставшиеся без очистных сооружений жители островов Северной Двины ниже по течению пьют эту воду.

Никто не знает, сколько течет в Двину, цифры называются очень приблизительные — от 30 до 50% хозфекалий. Похоже, не осознал размеров проблемы и получивший в аренду архангельский Водоканал «Росводоканал». В инвестиционной программе на 2020 год мероприятий по ее устранению нет. Лучше знакомить инвестора с делами постепенно?

В свое время губернатор Илья Михальчук взялся создавать областную программу строительства очистных сооружений, на которую планировалось направить половину от 270 млн рублей сборов компенсации промпредприятий за негативное воздействие на природу. К сожалению, программу не осуществили.

Илья Михальчук

Насколько хватит настойчивости у врио А. Цыбульского построить очистные сооружения в городах, поселках и разобраться со стоками в Архангельске — если этого не требуют ни экологическая общественность, ни Москва, занятая мусорной реформой?

Вторая тема — свалка на Объездной, где еще более парадоксальная ситуация. Власть опасается говорить, что взялась за ее ликвидацию. Ни бывший губернатор Игорь Орлов, ни мэр Архангельска Игорь Годзиш, ни Александр Цыбульский не говорили и не говорят, что ведутся предпроектные работы по рекультивации городской свалки, где накоплено то ли 20, то ли 40−50 млн куб. м мусора. Реального мусора здесь существенно больше запланированного на бумаге в Шиесе. Власть, похоже, не говорит о рекультивации полигона ТБО в беспокойстве, что начнется борьба против переноса свалок. Что в год выборов выйдут сотни людей. Но сотни людей — не десятки тысяч архангелогородцев, живущих в километре от 20−50 млн куб. метров мусора, десятки тысяч архангелогородцев, пьющих воду из Кузнечихи-Юраса с помойными взвесями, сотни тысяч архангелогородцев, лицезреющих в 50 метрах от шоссе вонючую гору.

Арифметика на стороне ликвидации архангельской городской свалки — если 20−40 млн кубов рекультивируются за 3−4 года, вместо которых начнется медленное пополнение нового полигона — Русский Север очистится от крупнейшего грязного пятна!

Полигон ТБО Prylarer

Раз областная власть и экоактивисты, как они говорят, против помойки в Поморье, то архангельские стоки пора отправить на очистные сооружения, принять программу строительства в городах и весях очистных сооружений, ликвидировать вонючие горы на Объездном шоссе, а экоактивистам помочь власти убедить недовольную часть жителей. Сделать то, что никто не мог сделать полвека!