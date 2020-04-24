Москва, , 10:08 — REGNUM Большинство граждан России (81%), несмотря на режим самоизоляции по коронавирусу, чувствуют себя счастливыми, как и полгода назад. 34% из них особенно счастливы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Треть (33%) считает, что в их окружении больше счастливых людей. 46% полагают, что поровну и счастливых, и несчастных. У 14% опрошенных в их окружении больше несчастных людей.

Основные причины для ощущения счастья — семья (29%) и дети (14%), а также хорошая работа (11%) и материальное положение (9%). Поводы для грусти — финансовые трудности (11%), отсутствие стабильности (7%), безработица и плохое здоровье (по 4%).

Опрос проведен 15 апреля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (81%) чувствуют себя счастливыми. Несчастны 17%.

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