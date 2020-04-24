Красноярск, , 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.

Прямую трансляцию с места события вело интернет-издание «Проспект мира».

«Митинг собрал около 15 участников, они требовали отменить режим самоизоляции, — уточняется на странице издания в социальной сети «ВКонтакте». — Полиция задержала некоторых на основании того, что они якобы не подчинились их законным требованиям. Адвокаты уже заявили, что помогут всем задержанным».

Правоохранители же заявили собравшимся, что их могут привлечь к ответственности за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» — ст. 19.3 КоАП РФ.