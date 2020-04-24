Москва, , 10:06 — REGNUM В период действия мер по самоизоляции и закрытых школ ученики могут воспользоваться электронной библиотекой Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Электронная библиотека МЭШ содержит образовательные материалы в цифровом виде. Это не только учебники и пособия по школьным предметам, но и тестовые задания для проверки знаний. Также в библиотеке присутствуют интерактивные сценарии уроков по предметам из курса средней и старшей общеобразовательной школы.

В электронной библиотеке МЭШ совершенно бесплатно доступны: около 39 тысяч интерактивных сценариев уроков, более 34 тысяч тестов, около 200 изданий художественной литературы, более 1500 учебных пособий и учебников, а также более 80 тысяч образовательных приложений.