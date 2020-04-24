Черкесск, , 10:03 — REGNUM Медицинским работникам Карачаево-Черкесии, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, будет оказана поддержка. Волонтерский штаб организовал для них специальный блок работы «Помощь медикам», сообщили 24 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Добровольцы будут выполнять поручения врачей и медсестер, которые безотрывно вынуждены находиться на своих рабочих местах, а их родные и близкие в это время нуждаются в поддержке. Так, волонтеры смогут доставлять семьям медработников продукты питания, лекарства, а самим медикам, которые живут в общежитии на территории больницы, смогут привозить из дома необходимые вещи.

В организации такой помощи участвуют в том числе волонтеры-медики, готовые поддержать своих старших коллег. В списке услуг, которые можно заказать, в частности и такие, как поздравление близких с днем рождения или другими датами, доставка подарков и подготовка сюрпризов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в середине марта 2020 года был создан волонтерский штаб из числа активистов «Молодой гвардии», членов всероссийского движения «Волонтеры-медики», представителей различных общественных организаций. Они оказывают помощь во время пандемии коронавируса пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями, беременным, одиноким матерям.

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