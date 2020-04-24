Воронеж, , 10:03 — REGNUM Вспышку коронавируса заподозрили в больнице «Электроника» в Воронеже — корпус больнице где, по предварительным данным, могут быть выявлены заражённые, закрыли на карантин.

Анализы на коронавирус взяты у медиков и пациентов лечебного учреждения, у девяти медиков и 11 пациентов первичные анализы дали положительный результат на коронавирус, сообщили «Вести Воронеж».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 апреля в Воронежской области заражение коронавирусом подтверждено у 261 человека, 38 выписаны с выздоровлением. Семь пациентов скончались.