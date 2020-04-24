Москва, , 10:03 — REGNUM Глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил, когда может быть снижена плата за обучение, и рассказал о проработке мер поддержки студентов.

«Взаимоотношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — цитирует Фалькова пресс-служба министерства.

По словам Фалькова, министерство совместно с Российским союзом ректоров, Советом Ассоциации ведущих университетов и Ассоциацией «Глобальные университеты» прорабатывает пакет экономических мер поддержки студентов в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, студенты возмущены тем, что обучение не соответствует заявленному в договоре, в частности, поступившие на очные отделения вузов сейчас также вынуждены учиться удаленно.