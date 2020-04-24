Милан, Италия, , 10:02 — REGNUM Разработчики из Milestone Team представили релизный трейлер гоночной игры MotoGP 20. Он был опубликован на YouTube-канале студии 23 апреля.

В MotoGP геймерам предстоит сделать себе карьеру в качестве известного мотогонщика. Игра уже доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, MotoGP — это серия видеоигр, разработанная итальянской студией Milestone Team. В них геймеры принимают участие в одноимённом чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошибка GTA Online превращает автомобили в «пыль»