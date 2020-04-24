Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Причащение с использованием одной ложки несет в себе опасность распространения инфекции. Так 23 апреля прокомментировал православный обряд причащения глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я всегда фиксировал и буду фиксировать свою позицию, причащение общей ложкой содержит риск распространения инфекции», — высказал журналистам свое мнение Церцвадзе.

Он добавил, что для данного утверждения не требуются какие-либо научные обоснования.

Напомним, Грузинская православная церковь не стала менять обряд причастия из-за распространения коронавируса. Согласно православной традиции, во время причастия с помощью особой ложки — лжицы — верующим раздается кагор.

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