Хабаровск, , 10:09 — REGNUM Участница конкурса «Учитель будущего» из Хабаровска, педагог начальных классов Анастасия Кожевникова использует режим самоизоляции с огромной пользой как для себя, так и для своих учеников и других школьников столицы Хабаровского края. Анастасия успешно освоила профессию педагога — телеведущего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Кожевникова Из архива Анастасии Кожевниковой

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Познавательные уроки Анастасии Кожевниковой транслируются в эфире городского телевидения Хабаровска и пользуются огромной популярностью даже в обычное время. А сейчас, когда горожане и их дети сидят дома, самоизолировавшись, они ждут эти занятия с особенным нетерпением.

«Судя по отзывам, и родителям нравится, и ребятам. Мои второклашки в восторге. Я на своих уроках занимательной математики рассказываю ребятам о тайнах римской нумерации, об игре Танграм, о том, как самим сделать игру по методике Монтессори. Мы учились делать часы с секретом, в которых есть цифры которыми мы обозначаем время в обиходе, и те, которыми обозначают время официально: например, 6 часов вечера и 18:00. Недавно мы с коллегами с городского телевидения проводили прямой эфир, звонков от родителей было очень много. Я вижу, что то, что я делаю, востребовано, значит, будем продолжать», — рассказала Анастасия Кожевникова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Всероссийский конкурс «Учитель будущего» в 2019 году было подано более 25 тыс. заявок от педагогов изо всех регионов России.