Ставрополь, , 10:04 — REGNUM Музейные работники в Ставропольском крае в рамках празднования 75-летия Победы и Года Памяти и Славы работают над созданием сайта «Историческая память Ставрополья». Единый портал обобщит информацию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе краевого государственного музея-заповедника.

Отмечается, что ресурс будет содержать значительный объем информации о памятниках и мемориальных объектах в Ставропольском крае, информацию об освобождении городов и районов региона в январе 1943 года, данные о ставропольцах — Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.

На портале «Историческая память Ставрополья» также разместят видеоматериалы с воспоминаниями очевидцев событий военного времени. Планируется, что сайт будет регулярно обновляться и пополняться новой информацией.

Напомним, в августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к началу сентября была оккупирована почти вся территория края. Полностью освободить регион удалось 25 января 1943 года. По данным Государственного архива края, за пять с половиной месяцев оккупации погибли более 32 тыс. человек.