Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Новая ошибка в многопользовательской игре GTA Online приводит к тому, что при столкновении с автомобилем геймера другие машины разлетаются на тысячи маленьких частей и исчезают. Видео с демонстрацией того, как это происходит выложил на форуме Reddit 23 апреля пользователь The-CatCrusader.

https://twitter.com/screenrant/status/1253537440054284288

«Я мастер по удалению автомобилей», — написал он в публикации. В ролике показано, как геймер, разогнав машину до большой скорости, сталкивается с другой и тем самым мгновенно превращает её в «пыль».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что благодаря ошибке GTA Online некоторые геймеры смогли несколько раз получить от разработчиков по $500 тыс. при входе в игру. В рамках проводимой компанией Rockstar акции они должны были получить такой подарок лишь один раз.

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