Петропавловск-Камчатский, , 10:05 — REGNUM На Камчатке прошли тактические учения подразделения противовоздушной обороны (ПВО) войск и сил на Северо-востоке России по отражению воздушного нападения условного противника. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400, несущие дежурство на штатных позициях, на первом этапе учений отразили удар воздушного противника, для чего были проведены «электронные пуски» ракет.

На следующем этапе, когда в соответствии с вводной позиции ЗРК могли подвергнуться массированной атаке, подразделение ПВО совершило ускоренный марш на запасную, не оборудованную позицию. С новой позиции расчёты С-400 продолжили отражение воздушных атак «с отработкой всего алгоритма действий за исключением фактического пуска зенитных ракет».

Во время следования в новый позиционный район колонна подразделения отработала действия по преодолению условно заражённого участка местности. Боевое охранение колонны успешно отразило условное нападение разведывательно-диверсионной группы (РДГ) противника.

Как сообщало ИА REGNUM, расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области.

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