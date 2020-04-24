Дакка, , 10:00 — REGNUM В Бангладеш растет число зараженных коронавирусной инфекцией среди врачей. Об этом 24 апреля сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные бангладешского фонда врачей.

По данным представителей фонда, по меньшей мере 251 врач в стране заразился инфекцией. Причиной тому стала нехватка средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что порядка 200 заразившихся врачей работают в столице государства, городе Дакка.

Напомним, на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш составляет 3 тыс. 372 человека, скончались от COVID-19 в стране 120 человек.

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