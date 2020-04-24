Москва, , 10:08 — REGNUM Облачное решение для шифрования данных ускорит подключение банков к единой биометрической системе (ЕБС) Банка России. Об этом сообщили в компании «Ростелеком», пишут «Известия».

Облачные технологии готовы внедрить более 50 российских банков, при этом безопасность передачи данных в ЕБС будет обеспечена. В компании отметили, что «облако» обходится дешевле и интегрируется проще, потому воспользоваться технологией смогут и небольшие банки.

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал облачные решения безопасными. Это провереная технология, банки смогут надёжно защитить данные граждан.

По словам эксперта, информация в ЕБС хранится в виде зашифрованного кода, и злоумышленники, даже если завладеют им, преобразовать его в фотографии или записи голоса не смогут.

Читайте также: Гражданам РФ могут дать право самим размещать биометрию в единой системе