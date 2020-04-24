Ташкент, , 09:53 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1778, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 24 апреля в Узбекистане от COVID-19 вылечились 563 пациента, скончались семь человек. С вечера 23 апреля медики выявили еще 20 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, в Узбекистане действуют до 10 мая. Областные центры и Ташкент закрыты на карантин, а водителям запретили пользоваться личным автотранспортом.

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