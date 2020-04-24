Сантьяго, , 09:47 — REGNUM По данным посольства Франции в Чили, около 300 французских туристов находятся в стране в ожидании репатриации, а 2000 уже смогли вернуться домой, передает BFM TV.

Согласно французскому представительству в Сантьяго, за последние две недели с ними связались около 400 граждан Франции. Среди них около 300 человек выразили желание вернуться во Францию, а сто сказали, что хотят остаться там.

«Подавляющее большинство французских граждан, оказавшихся в Чили, смогли вернуться. По разным причинам, другие граждане решили подождать и обратились к нам в последние дни, узнав, что больше не будет коммерческих рейсов», — говорится в заявлении посольства.

«Мы работаем с Air France, чтобы организовать последний исключительный чартерный рейс как можно быстрее», — отметили в посольстве Франции.

Напомним, Чили закрыли свою границу 18 марта в связи с распространением COVID-19. В стране введен режим изоляции в наиболее пострадавших районах. По последним официальным данным, в Чили выявлено около 12 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, 168 человек скончались.

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