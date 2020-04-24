Тайбэй, , 09:48 — REGNUM На Тайване предупредили местных жителей о возможной второй волне распространения коронавируса. Об этом 24 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на данные тайваньского центра по контролю за заболеваниями.

Эксперты считают, что инфекция может вернуться ближайшей осенью или зимой, так как число заразившихся недостаточно велико для выработки коллективного иммунитета.

На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Тайване составляет всего 426 человек, от COVID-19 скончались шесть человек.

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