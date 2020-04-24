Киев, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки число заражений коронавирусом на Украине выросло до 7647, сообщил 24 апреля Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Всего на Украине проведены 77 752 тестов на коронавирус. На амбулаторном лечении пребывают 5158 пациентов, включая 1214 медработников. Госпитализированы 2489 человек, из которых 109 детей и 244 медика. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 103 человека, включая одного ребёнка. В результате осложнений скончались 193 человека — 99 мужчин и 94 женщины.

«В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два условия, необходимых для начала выхода страны из карантина — прирост числа заболевших COVID-19 должен оставаться в рамках 5%, а больницы должны быть заполнены не более чем наполовину.

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