Анадырь, , 09:57 — REGNUM На Чукотке планируют 16 мая открыть весеннюю охоту на водоплавающую дичь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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В северо-восточных районах сезон откроют 26 апреля, всего охотиться можно будет десять дней.

«Чтобы избежать скопления людей просим, чтобы один человек приносил заявления сразу на нескольких охотников. Подходить можно с 24 апреля», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии, в районах где нет случаев заражения коронавирусной инфекцией, могут открыть сезон охоты.