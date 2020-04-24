Москва, , 09:56 — REGNUM Чемпионка мира по боям в рыцарских доспехах, президент Федерации современного мечевого боя РФ Мария Давыдова в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ развозит на своей машине продукты пожилым людям.

По словам Давыдовой, она не привыкла сидеть сложа руки, а в период вынужденной самоизоляции такая посильная помощь будет очень полезна нуждающимся в ней людям.

Кроме этого, чемпионка на своей странице в соцсети «ВКонтакте» проводит трансляции тренировок по мечевому бою, по гимнастике и прочим спортивным упражнениям для людей, находящихся в самоизоляции.