Смоленск, , 09:05 — REGNUM Город Гагарин Смоленской области закрыт для въезда и выезда с 24 апреля согласно постановлению губернатора Алексея Островского, документ опубликован на сайте администрации региона.

Въехать в город в ближайшую неделю можно будет только при наличии регистрации на территории Гагарина, въезд и выезд разрешены по служебной надобности при наличии соответствующих разрешений, а также для оперативных служб.

«Ситуация в соседних регионах крайне неблагополучная, фиксируется ежедневный прирост по числу заразившихся коронавирусом. Президентом в масштабах страны объявлен период особых ограничений, введен режим самоизоляции, впереди нас ждут длинные майские праздники. И в этой связи поток людей, которые будут приезжать и уже приехали в Гагаринский район из других субъектов, растет и будет расти в дальнейшем», — заявил в ходе визита в Гагарин 23 апреля губернатор Алексей Островский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 23 апреля на территории Смоленской области был подтверждён 251 случай коронавируса, в том числе в Гагаринском районе — 18.