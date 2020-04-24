Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией ожидается в конце июня — начале июля. Об этом сообщил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передаёт 24 апреля ТАСС.

По его мнению, в конце апреля и начале майских праздников возможен «небольшой эпизод роста» заболеваемости из-за нарушений режима самоизоляции. При этом в Москве прогнозируется стабилизация к концу праздников и повторяющееся значение числа заболевших полторы-две недели.

«После этого можно говорить про плато и, скорее всего, в конце июня — в начале июля в Москве будет выражено снижение числа заболевших», — прогнозирует специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимаков рассказал, что окончательного завершения эпидемии стоит ожидать к концу лета.

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