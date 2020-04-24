Пекин, , 08:57 — REGNUM Китайские специалисты выявили шесть случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, новых смертельных случаев нет. Об этом сообщает 24 апреля Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число госпитализированных пациентов увеличилось до 915 человек. Из шести новых выявленных случаев четыре — «местные». Двое инфицированных прибыли из-за границы.

За период с начала вспышки коронавирусной инфекции в материковой части Китая выздоровели 93,3% заразившихся. За сутки выздоровели 50 человек. Смертельные исходы в КНР не регистрируются больше недели.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская экономика постепенно восстанавливается после эпидемии COVID-19.