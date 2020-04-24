Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех мусульман страны с началом священного месяца Рамадан, сообщили 24 апреля в пресс-службе главы государства.

«Рамазан всегда был временем взаимной поддержки, солидарности, доброты и милосердия. В эти дни принято совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом нуждается», — написал Токаев.

Он также призвал всех верующих следовать рекомендации духовного управления мусульман Казахстана в связи с чрезвычайным положением в стране. Президент выразил уверенность, что народ Казахстана с честью пройдет все испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех пяти странах Туркестана священный месяц Рамадан пройдет с 24 апреля по 23 мая.

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