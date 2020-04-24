Лагос, Нигерия, , 08:52 — REGNUM В Нигерии зарегистрировали 91 новый случай заражения коронавирусом, в результате чего общее количество случаев инфицирования в стране достигло 873. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Нигерийского центра по контролю за заболеваниями.

В соответствии с заявлением, в деловой столице страны, Лагосе, было зарегистрировано 74 новых случая заражения. Лагос является эпицентром распространения коронавируса в Нигерии. В общей сложности в городе более зарегистрировано более 500 случаев заражения коронавирусом.

В столице страны, Абудже, в настоящее время зарегистрировано 119 случаев, а в штате Кано — 73 случая — самый высокий показатель на севере Нигерии, где губернаторы штатов в настоящее время запретили работу коранических школ в рамках мер по борьбе с ограничением распространения коронавируса.

На сегодняшний день в стране от COVID-19 скончались 28 человек.