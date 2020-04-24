Джибути, , 08:50 — REGNUM На американской военной базе в Джибути объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Military Times.

«Борьба с COVID-19 является высшим приоритетом для нас», — заявил командующий объединёнными силами на Африканском Роге генерал-майор Майкл Турелло.

Отмечается, что на базе находится порядка трех тысяч американских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джибути зарегистрировали еще один резкий скачок числа случаев заражения коронавирусом. 21 апреля в стране было зарегистрировано 99 новых случаев заражения, в результате чего общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 945.

Причина резкого роста числа заражений пока не ясна, хотя эксперты уверены, что в небольшой по площади стране проводят больше ежедневных тестирований, чем в соседних Эфиопии, Сомали, Судане и даже Кении.

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