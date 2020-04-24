Амстердам, , 08:47 — REGNUM Около трети пациентов в Нидерландах, страдающих от рака, ощущают на себе последствия нынешнего коронакризиса. Об этом стало известно из опроса, проведённого организацией по защите интересов больных раком. Так, пациенты сообщают об отложенных операциях с целью избежания заражения коронавирусом.

Опрос проведён среди 5.300 пациентов. Большинство сообщило о консультациях с врачами, которые были либо отменены, либо проведены в виде телефонной консультации. В одном из пяти случаев пациенты не могли приступить к лечению, а в одном из восьми было отложено уже начатое лечение.

Половина опрошенных пациентов заявила, что их беспокоит отсрочка лечения.