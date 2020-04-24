Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Бесплатное дополнение (DLC) The Butcher’s Circus («Цирк Мясника») к игре Darkest Dungeon добавит в неё PvP-режим (игрой против игрока). Об этом 24 апреля сообщил портал DSOGaming.

Стало известно, что студия Red Hook Studios наняла новых сотрудников, которые работали над этим DLC, позволяющим геймерам сражаться друг с другом, в то время как основная часть команды разрабатывает продолжение.

The Butcher’s Circus добавит в Darkest Dungeon новые навыки, изменит баланс классов персонажей и добавит новые боевые механики. Отмечается, что изменения коснутся только дополнения к многопользовательской игре, а в одиночной всё останется по-прежнему.

Разработчики опубликовали на странице проекта в Steam список ответов на самые частые вопросы, касающиеся «Цирка мясника».

Релиз Darkest Dungeon состоялся 3 февраля 2015 году. Это ролевая пошаговая игра с элементами roguelike (в таких играх присутствует процедурная генерация уровней и обычно герой имеет всего одну жизнь), в которой геймерам предлагается управлять группой искателей приключений, исследующих подземелья под неким старинным поместьем.

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