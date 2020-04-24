Анкара, , 08:43 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что за последние сутки в стране от заболевания COVID-19 скончались 115 человек. Об этом 23 апреля он сообщил на странице в соцсети Twitter.

По его словам, общее число смертей в стране достигло 2 тыс. 419 случаев. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 11 тыс. 790, увеличившись за последние сутки на 3 тыс. 116 человек, отметил он.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от COVID-19 во всем мире скончались свыше 186 тыс. человек.

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