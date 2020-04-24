Лондон, , 08:35 — REGNUM Ученые Оксфордского университета приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на двух добровольцах. Об этом 24 апреля сообщили на официальной странице университета в Twitter.

Исследователи планируют проверить действие вакцины на 1,1 тыс. добровольцах из Оксфорда, Саутгемптона, Лондона и Бристола. Часть испытуемых получит вакцину от менингита, а часть — от коронавируса.

На третий день вакцину поучат еще шесть человек, на пятый день планируется расширить число испытуемых. Число участников испытания будет наращиваться постепенно, в зависимости от реакции привитых добровольцев.

Напомним, правительство Великобритании планирует выделить на создание вакцины от коронавируса 250 млн фунтов ($310 млн). Средства выделены в рамках 27 исследовательских проектов.

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