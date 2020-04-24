Ульяновск, , 08:34 — REGNUM В Ульяновской области один несовершеннолетний, у которого диагностировано заражение коронавирусом, находится в реанимации. Но он «дышит самостоятельно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Руководитель области подчеркнул, что «динамика заражения нарастает, поэтому карантинные мероприятия ни в коем случае нельзя ослаблять». И в регионе увеличивают «число тестов у жителей области».

По словам Сергея Морозова, в больницах проходят лечение 157 пациентов.

«На аппарате ИВЛ — один человек. Ещё двое вчерашних пациентов, получавших искусственную вентиляцию лёгких, уже не нуждаются в ней. В областной детской инфекционной больнице — 16 человек, с подтверждённым диагнозом — три ребёнка. Один 17-летний подросток — в реанимации, но дышит самостоятельно. Врачи предпринимают все усилия, чтобы помочь ребёнку», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля в Ульяновской области общее число инфицированных коронавирусом достигло 228. Все жители региона должны находиться на самоизоляции.

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Ранее губернатор Сергей Морозов по итогам поездок в ряд муниципалитетов отмечал, что видел «очень много гуляющей молодёжи, детей во дворах, на детских площадках играют в футбол, катаются на велосипедах, целыми стайками находятся на спортивных площадках».